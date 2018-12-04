Алкоголь в этом году подорожал на 15%
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. С начала года в Киеве цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 15,2%. Об этом сообщает ГУ Госстатистики в Киеве, передает УНН.
За месяц алкоголь и сигареты в столице подорожали на 2,3%.
В целом по Украине за год алкоголь и сигареты подорожали на 15,5%.
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Добавим, что с начала года в Украине цены на потребительские товары выросли - на 7,4%.
Как писал УНН, накануне новогодних праздников следует ожидать акционных предложений от производителей алкоголя.
Также напомним, легальное производство водки в Украине продолжает сокращаться, ее место на рынке занимает фальсификат и контрабанда.