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Алкоголь цього року подорожчав на 15%

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. З початку року в Києві ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 15,2%. Про це повідомляє ГУ Держстатистики у м.Києві, передає УНН.

За місяць алкоголь і сигарети у столиці подорожчали на 2,3%.

Загалом по Україні за рік алкоголь і сигарети подорожчали на 15,5%.

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Додамо, що з початку року в Україні ціни на споживчі товари зросли - на 7,4%.

Як писав УНН, напередодні новорічних свят слід очікувати акційних пропозицій від виробників алкоголю.

Також нагадаємо, легальне виробництво горілки в Україні продовжує скорочуватися, її місце на ринку займає фальсифікат та контрабанда. 

Українські Національні Новини

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