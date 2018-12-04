Алкоголь цього року подорожчав на 15%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. З початку року в Києві ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 15,2%. Про це повідомляє ГУ Держстатистики у м.Києві, передає УНН.
За місяць алкоголь і сигарети у столиці подорожчали на 2,3%.
Загалом по Україні за рік алкоголь і сигарети подорожчали на 15,5%.
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Додамо, що з початку року в Україні ціни на споживчі товари зросли - на 7,4%.
Як писав УНН, напередодні новорічних свят слід очікувати акційних пропозицій від виробників алкоголю.
Також нагадаємо, легальне виробництво горілки в Україні продовжує скорочуватися, її місце на ринку займає фальсифікат та контрабанда.