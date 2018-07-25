Україна продовжує скорочувати обсяги виробництва горілки

Також, за рік Україна зменшила виробництво коньяку та бренді - на 2,7%. Зокрема, у січні-червні було вироблено 884 тис. дал. відповідної продукції.

Поряд з цим, було зафіксовано збільшення виробництва лікерів. У січні-червні, порівняно з аналогічним періодом минулого року, виробництво лікерів зросло на 25,3% - до 3 млн 617 тис. дал.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму та Севастополя.

Як писав УНН, обсяги виробництва легальної горілки в Україні скорочуються вже третій рік поспіль.

При цьому, падіння ринку відбувається на фоні росту тіньового алкогольного сегмента в країні.

Серед причин такого явища, експерти називають зависокі акцизи та завищену ціну спирту.

Зауважимо, що про катастрофічні об’єми нелегального спиртного в Україні заявили навіть в ЄС. Європейська комісія, зокрема, ініціювала створення списку виробників нелегальної продукції з метою недопущення алкогольного контрафакту на території європейських держав.

Така ситуація може значно погіршити імідж легальних виробників алкоголю на міжнародній арені, попередила Глава ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.

"Легальне виробництво спиртних напоїв падає. За підсумками 2017 року, ми констатували скорочення обсягів офіційної горілки мінімум на 20%. Якщо подивитися на проміжок часу в три роки, то обсяги виробництва горілки впали в півтора рази.

На цьому тлі, у нас дорожчає спирт і останні шість років ростуть акцизи на алкогольну продукцію, які, в свою чергу, вже не дають ніякого позитивного фіскального ефекту.

Як результат, ринок почав просто йти в тінь. І, на жаль, ніхто так і не спробував зупинити цей процес комплексними урядовими рішеннями", - зазначила вона.