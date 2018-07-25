Украина продолжает сокращать объемы производства водки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство водки в Украине сократилось на 10,6% - до 5 млн 754 тыс. дал. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.
Также, за год Украина уменьшила производство коньяка и бренди - на 2,7%. В частности, в январе-июне было произведено 884 тыс. дал. соответствующей продукции.
Наряду с этим, было зафиксировано увеличение производства ликеров. В январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство ликеров выросло на 25,3% - до 3 млн 617 тыс. дал.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя.
Как писал УНН, объемы производства легальной водки в Украине сокращаются уже третий год подряд.
При этом, падение рынка происходит на фоне роста теневого алкогольного сегмента в стране.
Среди причин такого явления эксперты называют высокие акцизы и завышенную цену спирта.
Отметим, что о катастрофических объемах нелегального спиртного в Украине заявили даже в ЕС. Европейская комиссия, в частности, инициировала создание списка производителей нелегальной продукции с целью недопущения алкогольного контрафакта на территории европейских государств.
Такая ситуация может значительно ухудшить имидж легальных производителей алкоголя на международной арене, предупредила Глава совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.
"Легальное производство спиртных напитков падает. По итогам 2017 года, мы констатировали сокращение объемов официальной водки минимум на 20%. Если посмотреть на промежуток времени в три года, то объемы производства водки упали в полтора раза.
На этом фоне, у нас дорожает спирт и последние шесть лет растут акцизы на алкогольную продукцию, которые, в свою очередь, не дают никакого положительного фискального эффекта.
Как результат, рынок начал просто уходить в тень. И, к сожалению, никто так и не попытался остановить этот процесс комплексными правительственными решениями", - отметила она.