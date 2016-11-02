Шииты заявили об освобождении десятков сел у Мосула

Они продвигаются дальше в направлении города Тель-Афара, расположенного в 70 километрах к западу от Мосула, что находится в руках боевиков "Исламского государства".

Между тем на востоке Мосула, по данным иракской армии, продолжаются бои между спецподразделениями и боевиками "Исламского государства". Многие экстремисты забаррикадировались в домах в промышленном пригороде Гогджали. Накануне иракская армия впервые со времени начала наступления вошла в окрестности Мосула .

Участие шиитских вооруженных подразделений, которые поддерживает Иран, в наступлении на Мосул остается противоречивым. Сунниты в Ираке категорически отвергают ее. Многие из суннитов считают себя дискриминированными шиитским большинством. Они опасаются актов мести и дальнейшего расширения власти шиитов.