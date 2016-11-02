Шиїти заявили про звільнення десятків сіл біля Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Шиїтські ополченці заявили, що взяли під свій контроль понад сорок сіл, розташованих західніше від Мосула. Про це повідомив речник шиїтів Ахмед аль-Саді, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Вони просуваються далі у напрямку міста Тель-Афара, розташованого за 70 кілометрів на захід від Мосула, що перебуває у руках бойовиків "Ісламської держави".
Тим часом на сході Мосула, за даними іракської армії, продовжуються бої між спецпідрозділами та бойовиками "Ісламської держави". Чимало екстремістів забарикадувалися у будинках у промисловому передмісті Гогджалі. Напередодні іракська армія уперше з часу початку наступу увійшла в околиці Мосула.
Участь шиїтських збройних підрозділів, які підтримує Іран, у наступі на Мосул залишається суперечливою. Суніти в Іраку категорично відкидають її. Чимало сунітів вважають себе дискримінованими шиїтською більшістю. Вони побоюються актів помсти і подальшого розширення влади шиїтів.