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Шиїти заявили про звільнення десятків сіл біля Мосула

Шиїти заявили про звільнення десятків сіл біля Мосула

Київ • УНН

 • 8501 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Шиїтські ополченці заявили, що взяли під свій контроль понад сорок сіл, розташованих західніше від Мосула. Про це повідомив речник шиїтів Ахмед аль-Саді, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Вони просуваються далі у напрямку міста Тель-Афара, розташованого за 70 кілометрів на захід від Мосула, що перебуває у руках бойовиків "Ісламської держави".

Тим часом на сході Мосула, за даними іракської армії, продовжуються бої між спецпідрозділами та бойовиками "Ісламської держави". Чимало екстремістів забарикадувалися у будинках у промисловому передмісті Гогджалі. Напередодні іракська армія уперше з часу початку наступу увійшла в околиці Мосула.

Участь шиїтських збройних підрозділів, які підтримує Іран, у наступі на Мосул залишається суперечливою. Суніти в Іраку категорично відкидають її. Чимало сунітів вважають себе дискримінованими шиїтською більшістю. Вони побоюються актів помсти і подальшого розширення влади шиїтів.

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