Шестнадцатилетний юноша стал президентом футбольного клуба из Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Бывший греческий футболист Алексис Кугиас устроил своего 16-летнего сына Кристоса на посту президента клуба ФК “Ионикос”, сообщает УНН со ссылкой на сайт The World Geme.sbs.
Школьник получил должность в клубе третьего по силе дивизиона Греции.
“Ионикос” теперь меняет свое правление, и ставит перед собой цель создать здоровый спортивный клуб, приобретенное звездного статуса в ближайшие годы“, — говорится в заявлении клуба.
Стоит отметить, что в молодости отец Кристоса был футболистом, а позже владел клубами “АЭК” и “Ларисса”.
Отмечено, что в настоящее время Алексис является мажоритарным акционером в ФК “Ларисса”.
Также добавим, “Ионикос” дважды занимал 5 место в элите греческого чемпионата — самый высокий показатель в истории команды. Кроме того, в сезоне 1999/2000 клуб пробовал свои силы в Кубке УЕФА, где уступил ФК “Нант”.