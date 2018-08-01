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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 25006 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 86494 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120227 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128028 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167192 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152656 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140531 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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Шестнадцатилетний юноша стал президентом футбольного клуба из Греции

Шестнадцатилетний юноша стал президентом футбольного клуба из Греции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Бывший греческий футболист Алексис Кугиас устроил своего 16-летнего сына Кристоса на посту президента клуба ФК “Ионикос”, сообщает УНН со ссылкой на сайт The World Geme.sbs.

Школьник получил должность в клубе третьего по силе дивизиона Греции.

“Ионикос” теперь меняет свое правление, и ставит перед собой цель создать здоровый спортивный клуб, приобретенное звездного статуса в ближайшие годы“, — говорится в заявлении клуба.

Стоит отметить, что в молодости отец Кристоса был футболистом, а позже владел клубами “АЭК” и “Ларисса”.

Отмечено, что в настоящее время Алексис является мажоритарным акционером в ФК “Ларисса”.

Также добавим, “Ионикос” дважды занимал 5 место в элите греческого чемпионата — самый высокий показатель в истории команды. Кроме того, в сезоне 1999/2000 клуб пробовал свои силы в Кубке УЕФА, где уступил ФК “Нант”.

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