Шістнадцятирічний юнак став президентом футбольного клубу з Греції

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Колишній грецький футболіст Алексіс Кугіас влаштував свого 16-річного сина Крістоса на посаді президента клубу ФК “Іонікос”, повідомляє УНН з посиланням на сайт The World Geme.sbs.

Школяр отримав посаду в клубі третього за силою дивізіону Греції.

“Іонікос” тепер змінює своє правління, і ставить перед собою за мету створити здоровий спортивний клуб, який набуте зіркового статусу в найближчі роки“, — йдеться в заяві клубу.

Варто відзначити, що в молодості батько Крістоса був футболістом, а пізніше володів клубами “АЕК” і “Ларісса”.

Зазначено, що в даний час Алексіс є мажоритарним акціонером в ФК “Ларісса”.

Також додамо, "Іонікос“двічі займав 5 місце в еліті грецького чемпіонату — найвищий показник в історії команди. Крім того у сезоні 1999/2000 клуб пробував свої сили в Кубку УЄФА, де поступився ФК “Нант”.

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