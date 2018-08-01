Шістнадцятирічний юнак став президентом футбольного клубу з Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Колишній грецький футболіст Алексіс Кугіас влаштував свого 16-річного сина Крістоса на посаді президента клубу ФК “Іонікос”, повідомляє УНН з посиланням на сайт The World Geme.sbs.
Школяр отримав посаду в клубі третього за силою дивізіону Греції.
“Іонікос” тепер змінює своє правління, і ставить перед собою за мету створити здоровий спортивний клуб, який набуте зіркового статусу в найближчі роки“, — йдеться в заяві клубу.
Варто відзначити, що в молодості батько Крістоса був футболістом, а пізніше володів клубами “АЕК” і “Ларісса”.
Зазначено, що в даний час Алексіс є мажоритарним акціонером в ФК “Ларісса”.
Також додамо, "Іонікос“двічі займав 5 місце в еліті грецького чемпіонату — найвищий показник в історії команди. Крім того у сезоні 1999/2000 клуб пробував свої сили в Кубку УЄФА, де поступився ФК “Нант”.