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Шесть новых случаев заболевания на Буковине: двое инфицированных коронавирусом - дети

Шесть новых случаев заболевания на Буковине: двое инфицированных коронавирусом - дети

Киев  •  УНН

 • 13400 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Черновицкой области за 17 марта было зафиксировано 6 новых случаев заражения новым типом коронавируса, двое из заболевших - дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Минздрава Украины.

Так, отмечается, что из выявленных за вторник, 17 марта, шести инфицированных на Буковине есть 33-летняя женщина (летальный случай), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей — год и десять месяцев и шесть месяцев.

“Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая”, — добавляется в сообщении.

Всего в Черновицкой области зафиксировано 10 инфицированных лиц.

Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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