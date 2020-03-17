Шість нових випадків захворювання на Буковині: двоє інфікованих коронавірусом — діти

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернівецькій області за 17 березня було зафіксовано 6 нових випадків зараження коронавірусом. Двоє з тих, хто захворів, є дітьми. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр МОЗ України.