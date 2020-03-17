Шість нових випадків захворювання на Буковині: двоє інфікованих коронавірусом — діти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернівецькій області за 17 березня було зафіксовано 6 нових випадків зараження коронавірусом. Двоє з тих, хто захворів, є дітьми. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр МОЗ України.
Так, зазначається, що із виявлених за вівторок, 17 березня, шести інфікованих осіб на Буковині є 33-річна жінка (летальний випадок), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців.
“Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку”, — додається у повідомленні.
Всього у Чернівецькій області зафіксовано 10 інфікованих осіб.
Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.