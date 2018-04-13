Шесть парламентских партий получат из госбюджета 128 млн грн

Национальное агентство перечисляет средства на отдельные счета каждой партии ежеквартально. В соответствии с решениями Национального агентства во IІ квартале этого года политическая партия "Партия" Блок Петра Порошенко "Солидарность" получит средства в сумме 32 млн 546 тыс. 214 грн, политическая партия "Народный фронт" - 33 млн 20 тыс. 75 грн, политическая партия "Оппозиционный блок" - 14 млн 65 тыс. 605 грн, политическая партия "Радикальная партия Олега Ляшко" - 11 млн 106 тыс. 858 грн, политическая партия "ВО "Батькивщина" - 8 млн 471 тыс. 724 грн. политическая партия "Объединение "Самопомощь" получит 16 млн 365 тыс. 568 грн, а также дополнительно 12 млн 841 тыс. 756 грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

Общая сумма государственного финансирования на 2018 год, распределена между политическими партиями, составляет 513 млн 671 тыс. Грн.

Напомним, право на финансирование в 2018 году получили партии, на последних парламентских выборах в 2014 году получили не менее пяти процентов действительных голосов избирателей (прошли в Верховную Раду).

Как сообщал УНН, НАПК начало полную проверку электронных деклараций еще 4-х человек, среди них Наталья Корчак, и утвердило результаты проверки очередных 7 деклараций.