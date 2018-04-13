Шість парламентських партій отримають з держбюджету 128 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Шість парламентських політичних партій отримають кошти з державного бюджету, передбачені на фінансування статутної діяльності партій у IІ кварталі 2018 року. Відповідні рішення були прийняті членами Національного агентства з питань запобігання корупції на засіданні сьогодні, 13 квітня, з посиланням на прес-службу НАЗК передає УНН.
Національне агентство перераховує кошти на окремі рахунки кожної партії щоквартально. Відповідно до рішень Національного агентства у IІ кварталі цього року політична партія "Партія “Блок Петра Порошенка “Солідарність” отримає кошти у сумі 32 млн 546 тис. 214 грн, політична партія “Народний фронт” — 33 млн 20 тис. 75 грн, політична партія “Опозиційний блок” — 14 млн 65 тис. 605 грн, політична партія “Радикальна партія Олега Ляшка” — 11 млн 106 тис. 858 грн, політична партія “ВО “Батьківщина” — 8 млн 471 тис. 724 грн. Політична партія “Об’єднання “Самопоміч” отримає 16 млн 365 тис. 568 грн, а також додатково 12 млн 841 тис. 756 грн за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу.
Загальна сума державного фінансування на 2018 рік, розподілена між політичними партіями, становить 513 млн 671 тис. грн.
Нагадаємо, право на фінансування у 2018 році отримали партії, які на останніх парламентських виборах у 2014 році отримали не менше п’яти відсотків дійсних голосів виборців (пройшли до Верховної Ради).
Як повідомляв УНН, НАЗК розпочало повну перевірку електронних декларацій ще 4-ох осіб, серед них Наталія Корчак, та затвердило результати перевірки чергових 7 декларацій.