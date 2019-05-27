Шесть населенных пунктов в Донецкой области остались без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В шести населенных пунктах Донецкой области была прекращена подача воды из-за отключения от электроснабжения Артемовской фильтровальной станции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Компания "Вода Донбасса".
Так, 27 мая в 11:15 в соответствии с требованиями государственного предприятия внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" оператор системы распределения ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" отключил электроснабжение Артемовской фильтровальной станции.
"В результате прекращена подача воды потребителям населенных пунктов: Бахмут, Соледар, Парасковеевка, Благодатное, Бахмутское, Покровское", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в результате отключения от электроснабжения двух насосных станций без водоснабжения осталось 16 населенных пунктов Донецкой области.