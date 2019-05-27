Шість населених пунктів на Донеччині залишилися без води
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У шістьох населених пунктах Донецької області було припинено подачу води через відключення від електропостачання Артемівської фільтрувальної станції. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КП "Компанія "Вода Донбасу".
Так, 27 травня о 11:15 відповідно до вимог державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" оператор системи розподілу ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" відключив електропостачання Артемівської фільтрувальної станції.
"В результаті припинено подачу води споживачам населених пунктів: Бахмут, Соледар, Парасковіївка, Благодатне, Бахмутське, Покровське", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, внаслідок відключення від електропостачання двох насосних станцій без водопостачання залишилося 16 населених пунктів на Донеччині.