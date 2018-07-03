Шесть клубов выступят в новом сезоне Украинской хоккейной лиги

“Несмотря на то, что лето традиционно является периодом отпусков, работа по подготовке к новому сезону продолжается. В чемпионате Украинской хоккейной лиги в сезоне 2018/19 примут участие 6 клубов. Среди них — уже знакомые болельщикам по прошлому сезону „Белый Барс“, МХК „Динамо“, „Донбасс“ и „Кременчуг“, которые подали заявки на участие еще в мае”, — начал Варламов.

Исполнительный директор отметил и участие клуба-новичка в сезоне 2018/19 годов: “еще в мае в УХЛ присоединился херсонский “Днепр”, который стал пятым участником чемпионата. Это новый клуб, созданный на базе местной ДЮСШ — таким образом воспитанники школы смогут легче пройти переход от детского хоккея к взрослому. Несомненно поможет им в этом опытный Дмитрий Пидгурский, что стал главным тренером “Днепра”.

Отметим, что шестым клубом-участником чемпионата станут “Волки” из Броваров.

Кроме того Варламов отметил, что УХЛ пока продолжает работу над регламентными документами и календарем матчей.