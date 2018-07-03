Шість клубів виступить в новому сезоні Української хокейної ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Виконавчий директор Української хокейної ліги Сергій Варламов розповів про клуби, які візьмуть участь в сезоні 2018/19, інформує УНН з посиланням на сайт Ліги.
“Не дивлячись на те, що літо традиційно є періодом відпусток, робота з підготовки до нового сезону триває. У чемпіонаті Української хокейної ліги в сезоні 2018/19 візьмуть участь 6 клубів. Серед них — уже знайомі вболівальникам по минулому сезону „Білий Барс“, МХК „Динамо“, „Донбас“ і „Кременчук“, які подали заявки на участь ще в травні”, — розпочав Варламов.
Виконавчий директор відзначив й участь клубу-новачка в сезоні 2018/19 років: “ще в травні до УХЛ приєднався херсонський “Дніпро”, який став п’ятим учасником чемпіонату. Це новий клуб, створений на базі місцевої ДЮСШ — таким чином вихованці школи зможуть легше пройти перехід від дитячого хокею до дорослого. Безсумнівно допоможе їм в цьому досвідчений Дмитро Підгурський, що став головним тренером “Дніпра”.
Відзначимо, що шостим клубом-учасником чемпіонату стануть “Вовки” з Броварів.
Крім того Варламов зауважив, що УХЛ наразі продовжує роботу над регламентними документами і календарем матчів.