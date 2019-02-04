Шесть голов помогли "Шахтеру" разгромить болгар на сборе в Турции

В первом тайме ударную пятиминутку провел Тотовицкий, который реализовал выход с вратарем, а также замкнул прострел от Марлоса. На старте второй половины украинцы пропустили от Марина, но быстро вернули преимущество в два мяча благодаря выстрела с правой в исполнении Бутко.



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Далее Кайоде продемонстрировал умение забивать голы, отличившись на 54 и 87 минутах. Между этими голами "Шахтер" еще использовал численное большинство в атаке при которой забил Майкон - 6:1.



Заметим, что заключительный матч на турецком сборе команда Фонсеки проведет 7 февраля с австрийским "Ваккером".