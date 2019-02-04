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Шість голів допомогли "Шахтарю" розгромити болгар на зборі в Туреччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Донецький "Шахтар" матчем із болгарським "Ботєвим" продовжив серію контрольних поєдинків на зборах в Белеку (Туреччина), передає кореспондент УНН.

У першому таймі ударну п'ятихвилинку провів Тотовицький, який реалізував вихід з воротарем, а також замкнув простріл від Марлоса. На старті другої половини українці пропустили від Маріна, але швидко повернули перевагу в два м'ячі завдяки пострілу з правої у виконанні Бутка.

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Далі Кайоде продемонстрував вміння забивати голи, відзначившись на 54 і 87 хвилинах. Між цими голами "Шахтар" ще використав чисельну більшість в атаці при якій забив Майкон – 6:1.

Зауважимо, що заключний матч на турецькому зборі команда Фонсеки проведе 7 лютого з австрійським "Ваккером".

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