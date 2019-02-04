Віце-чемпіон Сербії завдав поразки "Шахтарю"

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Лідер чемпіонату України “Шахтар” на зборі в Туреччині провів контрольний матч з сербським “Партизаном”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “помаранчево-чорних”.

Футболісти “Шахтаря” почали активніше, і вже на 7-й хвилині Жуніор Мораес завдав перший небезпечний удар (м’яч пройшов поруч зі штангою), однак буквально в наступній атаці суперник відкрив рахунок — Ніколіч точно пробив низом з-за меж штрафного майданчика. “Гірники” могли швидко відповісти белградцям, але з пострілом Мораеса впорався голкіпер, а спроба Алана Патріка виявилася неточною. Найбільш реальний шанс відігратися представився під кінець півгодини, коли Марлос ідеально виклав м’яч під ліву ногу Ісмаїлі, захисник бив, здавалося, напевно, ось тільки м’яч потрапив в коліно Стойковичу. Більшу частину тайму “оранжево-чорні” володіли ініціативою, проте перед перервою пропустили ще раз (відзначився Шчекіч).

У другому таймі “помаранчево-чорні” йшли вперед до самого фінального свистка і створили серію моментів, проте забити в цей вечір не вдалося.

Відзначимо, що сьогодні “Шахтар” проведе черговий спаринг. Суперником “гірників” стане болгарський “Ботєв”.

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