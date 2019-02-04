Вице-чемпион Сербии нанес поражение "Шахтеру"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Лидер чемпионата Украины “Шахтер” на сборе в Турции провел контрольный матч с сербским “Партизаном”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “оранжево-черных”.
Футболисты “Шахтера” начали активнее, и уже на 7-й минуте Жуниор Мораес нанес первый опасный удар (мяч прошел рядом со штангой), однако буквально в следующей атаке соперник открыл счет — Николич точно пробил низом из-за пределов штрафной. “Горняки” могли быстро ответить белградцами, но с выстрелом Мораеса справился голкипер, а попытка Алана Патрика оказалась неточной. Наиболее реальный шанс отыграться представился на исходе получаса, когда Марлос идеально выложил мяч под левую ногу Исмаили, защитник бил, казалось, наверняка, вот только мяч попал в колено Стойковича. Большую часть тайма “оранжево-черные” владели инициативой, однако перед перерывом пропустили еще раз (отличился Шчекич).
Во втором тайме “оранжево-черные” шли вперед до самого финального свистка и создали серию моментов, однако забить в этот вечер не удалось.
Отметим, что сегодня “Шахтер” проведет очередной спарринг. Соперником “горняков” станет болгарский “Ботев”.