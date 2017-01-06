Шесть дополнительных пунктов обогрева развернут в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 6 января. УНН. С сегодняшнего дня в Ужгороде для предупреждения случаев переохлаждения, предоставления в период низких температур помощи населению развернут шесть дополнительных пунктов обогрева. Такое решение сегодня, 6 января, приняли на внеочередном заседании исполкома Ужгородского городского совета, передает корреспондент УНН.
Так, рядом с уже действующим пунктом обогрева в районе парка Победы будет функционировать еще один. Там круглосуточно будут дежурить спасатели ГосЧС, а департамент городского хозяйства организует обеспечение твердым топливом и электроэнергией. Кроме того, четыре стационарные пункты обогрева будут работать на базе коммунальных предприятий. И еще один стационарный пункт обогрева создадут на базе сектора учета бездомных лиц без проживания.
Во всех пунктах обогрева можно будет выпить горячего чая, съесть печенье или бутерброды, сообщают в Ужгородском горсовете.
Как ранее сообщал УНН, по состоянию на 4 января, с момента открытия 15 декабря пунктов обогрева на территории Закарпатской области за помощью к ним обратились около 1,5 тыс. граждан.