Шість додаткових пунктів обігріву розгорнуть в Ужгороді

Так, поруч з вже діючим пунктом обігріву у районі парку Перемоги функціонуватиме ще один. Там цілодобово чергуватимуть рятувальники ДСНС, а департамент міського господарства організує забезпечення твердим паливом та електроенергією. Окрім того, чотири стаціонарні пункти обігріву працюватимуть на базі комунальних підприємств. І ще один стаціонарний пункт обігріву створять на базі сектора обліку безпритульних осіб без права проживання.

В усіх пунктах обігріву можна буде випити гарячого чаю, з’їсти печиво чи бутерброди, повідомляють в Ужгородській міськраді.

Як раніше повідомляв УНН, станом на 4 січня з часу відкриття 15 грудня пунктів обігріву на території Закарпатської області по допомогу до них звернулися близько 1,5 тис. громадян.