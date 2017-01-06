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Шість додаткових пунктів обігріву розгорнуть в Ужгороді

Шість додаткових пунктів обігріву розгорнуть в Ужгороді

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 6 січня. УНН. З сьогоднішнього дня в Ужгороді для попередження випадків переохолодження, надання у період низьких температур допомоги населенню розгорнуть шість додаткових пунктів обігріву. Таке рішення сьогодні, 6 січня, ухвалили на позачерговому засіданні виконкому Ужгородської міської ради, передає кореспондент УНН.

Так, поруч з вже діючим пунктом обігріву у районі парку Перемоги функціонуватиме ще один. Там цілодобово чергуватимуть рятувальники ДСНС, а департамент міського господарства організує забезпечення твердим паливом та електроенергією. Окрім того, чотири стаціонарні пункти обігріву працюватимуть на базі комунальних підприємств. І ще один стаціонарний пункт обігріву створять на базі сектора обліку безпритульних осіб без права проживання.

В усіх пунктах обігріву можна буде випити гарячого чаю, з’їсти печиво чи бутерброди, повідомляють в Ужгородській міськраді.

Як раніше повідомляв УНН, станом на 4 січня з часу відкриття 15 грудня пунктів обігріву на території Закарпатської області по допомогу до них звернулися близько 1,5 тис. громадян.

Українські Національні Новини

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