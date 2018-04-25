Шесть депутатов Киевсовета проигнорировали экологические проблемы завода "Радикал"

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 14583 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 35543 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 60626 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 75257 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 100678 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 137730 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 104453 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 134270 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187218 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 283625 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 148095 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 137320 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 118995 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 164146 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 110008 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 110576 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 164726 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 406586 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 364989 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 449728 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 12355 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 12940 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 23279 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 33773 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 39728 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Шесть депутатов Киевсовета проигнорировали экологические проблемы завода "Радикал"

Киев • УНН

 • 10107 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня, 25 апреля, в кулуарах Киевского городского совета состоялось заседание временной комиссии по изучению ситуации, сложившейся на территории химического завода "Радикал", передает корреспондент УНН.

Шесть депутатов Киевсовета проигнорировали экологические проблемы завода "Радикал"

Во время заседания представители комиссии обменялись мнениями относительно возможных путей вывоза токсичных отходов с территории завода. Однако никакого решения по существу принято не было, поскольку шесть из тринадцати членов комиссии не явились на заседание - кворум не собрался.

Экологические проблемы Киева проигнорировали депутаты: Владимир Левин, Олесь Маляревич, Олег Петровец, Дмитрий Банас и Анна Свириденко. На заседании отсутствовала также и Анна Сандалова, но она предупредила комиссию об этом заранее.

В то же время те члены комиссии, которые присутствовали, решили, что прежде всего надо провести исследования территории, чтобы установить, какие именно вещества там находятся, какую угрозу они представляют и как их можно ликвидировать. Последний раз такое исследование проводилось в 2001 году, и ее результаты не сохранились.

Дата следующего заседания комиссии пока не известна.

Напомним, ОАО "Радикал" было введено в эксплуатацию в 1951 году. Общество было монополистом на производство некоторых видов синтетических материалов, в частности пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений.

В июле 1996 года предприятие остановили, но с нарушением вывода мощностей из эксплуатации. Остатки химических веществ не было вывезено с предприятия, что создало сложную экологическую ситуацию и угрозу здоровью жителям города Киева.

Сегодня там до сих пор сохраняется 200 тыс. тонн ртути, а рядом проживают люди, проводят уличные фестивали и производят конфеты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88