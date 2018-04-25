Шесть депутатов Киевсовета проигнорировали экологические проблемы завода "Радикал"

Во время заседания представители комиссии обменялись мнениями относительно возможных путей вывоза токсичных отходов с территории завода. Однако никакого решения по существу принято не было, поскольку шесть из тринадцати членов комиссии не явились на заседание - кворум не собрался.

Экологические проблемы Киева проигнорировали депутаты: Владимир Левин, Олесь Маляревич, Олег Петровец, Дмитрий Банас и Анна Свириденко. На заседании отсутствовала также и Анна Сандалова, но она предупредила комиссию об этом заранее.

В то же время те члены комиссии, которые присутствовали, решили, что прежде всего надо провести исследования территории, чтобы установить, какие именно вещества там находятся, какую угрозу они представляют и как их можно ликвидировать. Последний раз такое исследование проводилось в 2001 году, и ее результаты не сохранились.

Дата следующего заседания комиссии пока не известна.

Напомним, ОАО "Радикал" было введено в эксплуатацию в 1951 году. Общество было монополистом на производство некоторых видов синтетических материалов, в частности пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений.

В июле 1996 года предприятие остановили, но с нарушением вывода мощностей из эксплуатации. Остатки химических веществ не было вывезено с предприятия, что создало сложную экологическую ситуацию и угрозу здоровью жителям города Киева.

Сегодня там до сих пор сохраняется 200 тыс. тонн ртути, а рядом проживают люди, проводят уличные фестивали и производят конфеты.