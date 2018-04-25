Шесть депутатов Киевсовета проигнорировали экологические проблемы завода "Радикал"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня, 25 апреля, в кулуарах Киевского городского совета состоялось заседание временной комиссии по изучению ситуации, сложившейся на территории химического завода "Радикал", передает корреспондент УНН.
Во время заседания представители комиссии обменялись мнениями относительно возможных путей вывоза токсичных отходов с территории завода. Однако никакого решения по существу принято не было, поскольку шесть из тринадцати членов комиссии не явились на заседание - кворум не собрался.
Экологические проблемы Киева проигнорировали депутаты: Владимир Левин, Олесь Маляревич, Олег Петровец, Дмитрий Банас и Анна Свириденко. На заседании отсутствовала также и Анна Сандалова, но она предупредила комиссию об этом заранее.
В то же время те члены комиссии, которые присутствовали, решили, что прежде всего надо провести исследования территории, чтобы установить, какие именно вещества там находятся, какую угрозу они представляют и как их можно ликвидировать. Последний раз такое исследование проводилось в 2001 году, и ее результаты не сохранились.
Дата следующего заседания комиссии пока не известна.
Напомним, ОАО "Радикал" было введено в эксплуатацию в 1951 году. Общество было монополистом на производство некоторых видов синтетических материалов, в частности пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений.
В июле 1996 года предприятие остановили, но с нарушением вывода мощностей из эксплуатации. Остатки химических веществ не было вывезено с предприятия, что создало сложную экологическую ситуацию и угрозу здоровью жителям города Киева.
Сегодня там до сих пор сохраняется 200 тыс. тонн ртути, а рядом проживают люди, проводят уличные фестивали и производят конфеты.