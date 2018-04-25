Шість депутатів Київради проігнорували екологічні проблеми заводу "Радикал"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні, 25 квітня, у кулуарах Київської міської ради відбулося засідання тимчасової комісії щодо вивчення ситуації, яка склалася на території хімічного заводу “Радикал”, передає кореспондент УНН.
Під час засідання представники комісії обмінялися думками щодо можливих шляхів вивезення токсичних відходів з території заводу. Проте жодного рішення по суті ухвалено не було, оскільки шість із тринадцяти членів комісії не з'явились на засідання - кворум не зібрався.
Екологічні проблеми Києва проігнорували депутати: Володимир Левін, Олесь Маляревич, Олег Петровець, Дмитро Банас та Ганна Свириденко. На засіданні була відсутня також і Ганна Сандалова, але вона попередила комісію про це заздалегідь.
Водночас ті члени комісії, які були присутні, вирішили, що перш за все треба провести дослідження території, щоб встановити, які саме речовини там містяться, яку загрозу вони становлять та як їх можна ліквідувати. Востаннє таке дослідження проводилось у 2001 році, і її результати не збереглись.
Дата наступного засідання комісії поки не відома.
Нагадаємо, ВАТ “Радикал” було введено в експлуатацію в 1951 році. Товариство було монополістом на виробництво деяких видів синтетичних матеріалів, зокрема пінополіуретану, бертолетової солі, гермобутилу, хімічних засобів захисту рослин.
У липні 1996 року підприємство зупинили, але з порушенням виводу потужностей з експлуатації. Залишки хімічних речовин не було вивезено з підприємства, що створило складну екологічну ситуацію та загрозу здоров'ю мешканцям міста Києва.
Сьогодні там досі зберігається 200 тис. тонн ртуті, а поряд проживають люди, проводять вуличні фестивалі та виробляють цукерки.