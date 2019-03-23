Шевченко остался доволен игрой и результатом матча с Португалией

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства
07:15 • 2606 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 6384 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 8670 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 42484 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 92994 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 138880 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 129292 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71302 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 76154 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188871 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
4.8м/с
54%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 7466 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 12045 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 15985 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 14652 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 19000 просмотра
публикации

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 2606 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 6378 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 138878 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 129290 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 96232 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12523 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14810 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17218 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20100 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21696 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Шевченко остался доволен игрой и результатом матча с Португалией

Киев • УНН

 • 14779 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию по итогам матча стартового тура отборочного цикла к Евро-2020 с Португалией, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Шевченко остался доволен игрой и результатом матча с Португалией

По словам наставника, он на 80 процентов остался доволен выполнением плана коллектива на игру.

“Мы не дали забить чемпионам Европы, что было нашей главной задачей. Ожидали, что у нас будет лучше выходить переход из обороны в атаку. Но надо отдать должное сборной Португалии, которая грамотно располагалась и прессинговала, поэтому у нас это не всегда получалось. Очень важно выполнить установку до конца, с чем игроки справились. Единственное, что нам не удалось, — довести до конца несколько контратак. В целом я очень доволен игрой и результатом”, — заявил Шевченко.

Также руководитель оценил действия дебютанта команды Жуниора Мораеса.

“Жуниор сыграл очень хорошо. Он, как и Коноплянка, выполнял функции даже не атакующего полузащитника, а, наверное, игрока оборонительного плана. В первую очередь нужно было закрывать большое пространство, правильно располагаться и перекрывать линии передач соперника. С этим ребята справились очень хорошо. Замена Яремчука связана с его усталостью. Игроки отдали на поле много сил и энергии — нам нужны были свежие исполнители”, — добавил рулевой Украины.

Напомним, что сборная Украины завоевала гостевую ничью в первом туре группы В в противостоянии с действующим чемпионами Европы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.02
Bitcoin
$83,646.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.30
Золото
$3,309.00
Ethereum
$1,577.99