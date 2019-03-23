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Шевченко залишився задоволеним грою й результатом матчу з Португалією

Київ • УНН

 • 14779 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів прес-конференцію за підсумками матчу стартового туру відбірковго циклу до Євро-2020 із Португалією, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

Шевченко залишився задоволеним грою й результатом матчу з Португалією

За словами наставника, він на 80 відсотків залишився задоволеним виконанням плану колективу на гру.

“Ми не дали забити чемпіонам Європи, що було нашим головним завданням. Очікували, що в нас буде краще виходити перехід з оборони в атаку. Але треба віддати належне збірній Португалії, яка грамотно розташовувалася й пресингувала, тому в нас це не завжди виходило. Дуже важливо було виконати установку до кінця, із чим гравці впоралися. Єдине, що нам не вдалося, — довести до завершення кілька контратак. У цілому я дуже задоволений грою й результатом”, — заявив Шевченко.

Також керманич оцінив дії дебютанта команди Жуніора Мораеса.

“Жуніор зіграв дуже добре. Він, як і Коноплянка, виконував функції навіть не атакувального півзахисника, а, напевно, гравця захисного плану. У першу чергу потрібно було закривати великий простір, правильно розташовуватися й перекривати лінії передач суперника. Із цим хлопці впоралися дуже добре. Заміна Яремчука пов’язана з його втомою. Гравці віддали на полі багато сил та енергії — нам потрібні були свіжі виконавці”, — додав рульовий України.

Нагадаємо, що збірна України виборола гостьову нічию у першому турі групи В у протистоянні із чинним чемпіонами Європи.

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