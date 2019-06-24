Шевченко отметился голом в матче легенд "Челси"-"Реал"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоялся матч легенд местного "Реала" и лондонского "Челси" с участием нынешнего наставника национальной сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, сообщает УНН со ссылкой на сайт обоих клубов.
Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 5:4, а один из мячей в составе гостей провел главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
На 23 минуте наставник национальной команды Украины телом принял мяч в чужой штрафной, но был сбит оппонентом и заработал пенальти. Сам пострадавший успешно выполнил 11-метровый удар, разведя вратаря и мяч по разным углам.
Вашему вниманию составы команд:
"Реал" (стартовые 11-ть): Сесар, Рикарду Карвалью, Арбелоа, Макелеле, Амависка, Гути, Карамбе, Баптиста, Санс, Морьентес, Рауль.
На замены выходили: Контрерас, Нуньес, Йерро, Ривера, Льоренте, Бальбоа, Альфонсо, Конго, Кампо, Виктор.
"Челси": Кудичини, Галлас, Десаи, Синклер, Бабаяро, Беллетти, Ньютон, Тьяго, Пойет, Малуда, Шевченко.
На замены выходили: Илариу, Рикарду Карвалью, Гранвилл, Уайз, Дзола, Фло.
Как сообщалось, Шевченко также отмечался голом в прощальной игре Пирло.