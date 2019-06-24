Шевченко отметился голом в матче легенд "Челси"-"Реал"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 61539 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 130984 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 114874 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 173736 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 221323 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 193991 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 234708 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 205663 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 470267 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 238681 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.7м/с
81%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 113237 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 42332 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 72898 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 46036 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 70981 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 239838 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 220209 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 305732 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 470270 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 565586 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 15633 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 173745 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 73742 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 70616 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 76313 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Шевченко отметился голом в матче легенд "Челси"-"Реал"

Киев • УНН

 • 35743 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоялся матч легенд местного "Реала" и лондонского "Челси" с участием нынешнего наставника национальной сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, сообщает УНН со ссылкой на сайт обоих клубов.

Шевченко отметился голом в матче легенд "Челси"-"Реал"

Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 5:4, а один из мячей в составе гостей провел главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

На 23 минуте наставник национальной команды Украины телом принял мяч в чужой штрафной, но был сбит оппонентом и заработал пенальти. Сам пострадавший успешно выполнил 11-метровый удар, разведя вратаря и мяч по разным углам.

Вашему вниманию составы команд:

"Реал" (стартовые 11-ть): Сесар, Рикарду Карвалью, Арбелоа, Макелеле, Амависка, Гути, Карамбе, Баптиста, Санс, Морьентес, Рауль.

На замены выходили: Контрерас, Нуньес, Йерро, Ривера, Льоренте, Бальбоа, Альфонсо, Конго, Кампо, Виктор.

"Челси": Кудичини, Галлас, Десаи, Синклер, Бабаяро, Беллетти, Ньютон, Тьяго, Пойет, Малуда, Шевченко.

На замены выходили: Илариу, Рикарду Карвалью, Гранвилл, Уайз, Дзола, Фло.

Как сообщалось, Шевченко также отмечался голом в прощальной игре Пирло.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,549.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,760.35