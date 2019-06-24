Шевченко відзначився голом у матчі легенд "Челсі" – "Реал"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" відбувся матч легенд місцевого "Реала" і лондонського "Челсі" за участі нинішнього наставника національної збірної України з футболу Андрія Шевченка, повідомляє УНН з посиланням на сайт обох клубів.
Поєдинок завершився перемогою господарів поля з рахунком 5:4, а один з м'ячів у складі гостей провів головний тренер збірної України Андрій Шевченко.
На 23 хвилині наставник національної команди України тілом прийняв м'яч у чужій карній зоні, але був збитий опонентом та заробив пенальті. Сам постраждалий успішно виконав 11-метровий удар, розвівши воротаря та м'яч по різним кутам.
До вашої уваги склади команд:
"Реал" (стартові 11-ть): Сесар, Рікарду Карвалью, Арбелоа, Макелеле, Амавіска, Гуті, Карамбе, Баптіста, Санс, Морьєнтес, Рауль.
На заміни виходили: Контрерас, Нуньєс, Йерро, Рівера, Льоренте, Бальбоа, Альфонсо, Конго, Кампо, Віктор.
"Челсі": Кудічіні, Галлас, Десаї, Сінклейр, Бабаяро, Беллетті, Ньютон, Тьяго, Пойєт, Малуда, Шевченко.
На заміни виходили: Іларіу, Рікарду Карвалью, Гранвілл, Уайз, Дзола, Фло.
Як повідомлялося, Шевченко також відзначався голом у прощальній грі Пірло.