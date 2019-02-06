Шевченко будет болеть за Павелко во время выборов в исполком УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Завтра, 7 февраля, в Риме пройдут выборы новых членов Исполнительного комитета УЕФА. В списке кандидатов на выборы - президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. Он заручился поддержкой многих известных футбольных деятелей, среди которых - Герой Украины, обладатель "Золотого мяча"-2004 Андрей Шевченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Так, накануне, Шевченко написал письмо ФФУ и руководителям футбольных ассоциаций стран Европы. В своем обращении Шевченко напомнил, что Павелко, возглавив ФФУ, акцентировал внимание на развитии футбола в регионах Украины.
"Украина всегда была богата футбольными талантами. Поэтому уверен, что активное развитие спортивной инфраструктуры в будущем поможет нам воспитать игроков, которые серьезно усилят и ведущие футбольные клубы, и сборную Украины", - убежден Шевченко.
Напомним, что в этом году предыдущий представитель Украины в УЕФА Григорий Суркис потерял возможность баллотироваться, поскольку не является членом ФФУ.
Добавим, что в марте прошлого года исполком ФФУ поддержал выдвижение Павелко на выборы в УЕФА единогласно.