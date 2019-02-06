Шевченко вболіватиме за Павелка під час виборів до виконкому УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Завтра, 7 лютого, у Римі пройдуть вибори нових членів Виконавчого комітету УЄФА. У списку кандидатів на вибори - президент Федерації футболу України Андрій Павелко. Він заручився підтримкою багатьох відомих футбольних діячів, серед яких - Герой України, володар "Золотого м’яча"-2004 Андрій Шевченко, передає УНН із посиланням на прес-службу ФФУ.
Так, напередодні, Шевченко написав листа ФФУ та керівникам футбольних асоціацій країн Європи. У своєму зверненні Шевченко нагадав, що Павелко, очоливши ФФУ, акцентував увагу на розвитку футболу в регіонах України.
"Україна завжди була багата футбольними талантами. Тому впевнений, що активний розвиток спортивної інфраструктури в майбутньому допоможе нам виховати гравців, які серйозно посилять і провідні футбольні клуби, і національну збірну України", - переконаний Шевченко.
Нагадаємо, що цього року попередній представник України в УЄФА Григорій Суркіс втратив можливість балотуватися, оскільки не є членом ФФУ.
Додамо, що у березні минулого року виконком ФФУ підтримав висунення Павелка на вибори в УЄФА одноголосно.