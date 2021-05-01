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Шевченко огласил расширенный список сборной перед Евро-2020

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список кандидатов на сбор, по итогам которого определится состав “сине-желтых”, которая будет представлять страну на финальном турнире чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Детали

В список попали 35 исполнителей из внутреннего чемпионата Украины, а также клубов из разных стран Европы.

Расширенный состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан ( “Динамо”), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — “Шахтер”), Андрей Лунин ( “Реал”, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья мешкотно, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все — “Динамо”), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — “Шахтер”), Эдуард Соболь ( “Брюгге”, Бельгия), Богдан Михайличенко ( “Андерлехт”, Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — “Шахтер”), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все — “Динамо”), Артем Бондаренко ( “Мариуполь ”), Евгений Макаренко (" Кортрейк “, Бельгия), Александр Зубков (” Ференцварош “, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба -” Аталанта “, Италия), Александр Зинченко (” Манчестер Сити “), Андрей Ярмоленко ( “Вест Хэм”, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ( “Гент”, Бельгия), Артем Довбик ( “Днепр-1”), Артем Беседин ( “Динамо”).

Стоит отметить, что абсолютно новых имен в расширенном списке три. Это полузащитники Богдан Леднев из киевского “Динамо”, Георгий Судаков из донецкого “Шахтера” и Артем Бондаренко с “Мариуполя”, для каждого из которых этот вызов в национальную команду — дебютный.

дополнение

Первый контрольный поединок на подготовительном сборе подопечные Шевченко проведет 23 мая: товарищеская встреча с Бахрейном состоится в Харькове.

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