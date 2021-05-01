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Шевченко оголосив розширений список збірної перед Євро-2020

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив розширений список кандидатів на збір, за підсумками якого визначиться склад "синьо-жовтих", що представлятиме країну на фінальному турнірі чемпіонату Європи. Про це інформує прес-служба УАФ, передає УНН.

Деталі

До списку потрапили 35 виконавців із внутрішнього чемпіонату України, а також клубів з різних країн Європи.

Розширений склад збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — "Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — "Динамо"), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — "Шахтар"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі — "Динамо"), Артем Бондаренко ("Маріуполь"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва — "Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1"), Артем Бєсєдін ("Динамо").

Варто відзначити, що абсолютно нових імен у розширеному списку три. Це півзахисники Богдан Лєднєв із київського "Динамо", Георгій Судаков із донецького "Шахтаря" та Артем Бондаренко з "Маріуполя", для кожного з яких цей виклик до національної команди — дебютний.

Доповнення

Перший контрольний поєдинок на підготовчому зборі підопічні Шевченка проведуть 23 травня: товариська зустріч із Бахрейном відбудеться в Харкові.

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