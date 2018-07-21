Шевченко продлил контракт со сборной Украины

Предложение продлить срок действия контрактов с главным тренером национальной сборной Украины по футболу Шевченко и тренерами команды Андреа Мальдерой, Мауро Тассоти и Педро Луисом Яро Регуеро с 31 июля 2018 года до июля 2020 года озвучил от Комитета национальных сборных команд ФФУ заместитель председателя комитета Олег Протасов.

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Кроме того, Исполком ФФУ поставил задачу перед тренерским штабом национальной сборной Украины по футболу - выход команды в финальную часть чемпионата Европы-2020.

Добавим, что пост главного тренера сборной Шевченко получил в феврале 2016-м. Под его руководством Украины (17 очков) заняла третье место в группе и за Хорватией (20) и Исландией (22) и не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018.