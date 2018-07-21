Шевченко продовжив контракт із збірною України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Виконкомом Федерації футболу України на засіданні в Одесі ухвалив рішення щодо продовження угоди із нинішнім головним тренером національної збірної України Андрієм Шевченком, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
Пропозицію продовжити строк дії контрактів із головним тренером національної збірної України з футболу Шевченком і тренерами команди Андреа Мальдерою, Мауро Тассоті та Педро Луїсом Яро Регуеро з 31 липня 2018 року до липня 2020 року озвучив від Комітету національних збірних команд ФФУ заступник голови комітету Олег Протасов.
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Окрім того, Виконком ФФУ визначив завданням перед тренерським штабом національної збірної України з футболу вихід команди до фінальної частини чемпіонату Європи-2020.
Додамо, що пост головного тренера збірної Шевченко отримав у лютому 2016-му. Під його керівництвом Україна (17 очок) посіла третє місце у групі І за Хорватією (20) і Ісландією (22) і не змогла пробитися до фінальної частини ЧС-2018.