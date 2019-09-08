Шевченко о выигрыше сборной: были освобождены наши военнопленные — это главное событие

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 105018 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118521 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110159 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116481 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122993 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149780 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149695 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140611 просмотра

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5 марта, 15:49 • 191915 просмотра

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Шевченко о выигрыше сборной: были освобождены наши военнопленные — это главное событие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. После победы в Вильнюсе над сборной Литвы в отборе на Евро-2020, главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко провел послематчевую пресс-конференцию. Об этом информирует УАФ, передает УНН

Шевченко поблагодарил фанатов, которые поддерживали “желто-синих” со стадиона в Вильнюсе, а также рассказал об освобождении украинских военнопленных.

“Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали из Украины. Очень много фанатов приехало, за что им большое спасибо. И второе, что очень важно, были освобождены наши военнопленные, состоялся обмен. Мы тоже все за этим следили. Наверное, это главное событие сегодня для Украины. Надеюсь, все будет хорошо...”, — подчеркнул наставник “сине-желтых”.

Наставник отметил, что в обороне украинцы допускали ошибки.

“Думаю, нет смысла оценивать нашу команду, как лучшую или нет по этому матчу. Было много вещей, которые выходили, но ошибок тоже хватало, особенно в обороне. Возможно, ребятам было трудно приспособиться к качеству поля. Здесь другой отскок, он немножко быстрее. Но в любом случае мы должны играть внимательнее”, — добавил Шевченко.

Напомним, что украинцы праздновали выигрыш в Вильнюсе со счетом 3:0.

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