Шевченко о выигрыше сборной: были освобождены наши военнопленные — это главное событие
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. После победы в Вильнюсе над сборной Литвы в отборе на Евро-2020, главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко провел послематчевую пресс-конференцию. Об этом информирует УАФ, передает УНН.
Шевченко поблагодарил фанатов, которые поддерживали “желто-синих” со стадиона в Вильнюсе, а также рассказал об освобождении украинских военнопленных.
“Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали из Украины. Очень много фанатов приехало, за что им большое спасибо. И второе, что очень важно, были освобождены наши военнопленные, состоялся обмен. Мы тоже все за этим следили. Наверное, это главное событие сегодня для Украины. Надеюсь, все будет хорошо...”, — подчеркнул наставник “сине-желтых”.
Наставник отметил, что в обороне украинцы допускали ошибки.
“Думаю, нет смысла оценивать нашу команду, как лучшую или нет по этому матчу. Было много вещей, которые выходили, но ошибок тоже хватало, особенно в обороне. Возможно, ребятам было трудно приспособиться к качеству поля. Здесь другой отскок, он немножко быстрее. Но в любом случае мы должны играть внимательнее”, — добавил Шевченко.
Напомним, что украинцы праздновали выигрыш в Вильнюсе со счетом 3:0.