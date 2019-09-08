Шевченко про виграш збірної: були звільнені наші військовополонені — це головна подія
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Після перемоги у Вільнюсі над збірною Литви у відборі на Євро-2020, головний тренер національної команди України Андрій Шевченко провів післяматчеву прес-конференцію. Про це інформує УАФ, передає УНН.
Шевченко подякував фанатам, які підтримували “жовто-блакитних” зі стадіону у Вільнюсі, а також розповів про звільнення українських військовополонених.
“Насамперед хочу подякувати вболівальникам, які приїхали з України. Дуже багато фанатів приїхало, за що їм велике спасибі. І друге, що дуже важливо, —були звільнені наші військовополонені, відбувся обмін. Ми теж усі за цим стежили. Напевно, це головна подія сьогодні для України. Сподіваюся, усе буде добре...”, — наголосив керманич “синьо-жовтих”.
Наставник зауважив, що в обороні українці припускалися помилок.
“Думаю, немає сенсу оцінювати нашу команду, як топову чи ні по цьому матчу. Було багато речей, які виходили, але помилок теж вистачало, зокрема, в обороні. Можливо, хлопцям було важко пристосуватися до якості поля. Тут інший відскок, він трошки швидший. Але в будь-якому випадку ми повинні грати уважніше”, — додав Шевченко.
Нагадаємо, що українці святкували виграш у Вільнюсі із рахунком 3:0.