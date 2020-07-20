Шевченко о работе НБУ: мы останемся технократами

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 94026 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107582 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 142756 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113864 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136699 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103197 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102713 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104969 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102237 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Шевченко о работе НБУ: мы останемся технократами

Шевченко о работе НБУ: мы останемся технократами

Киев  •  УНН

 • 12805 просмотра

КИЕВ 20 июля. УНН. Новоназначенный глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что Нацбанк останется последовательным и пообещал коллегам, что они останутся технократами в хорошем смысле этого слова. Об этом он заявил во время своего официального представления Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

"Я сделаю все, что от меня зависит для повышения влияния Центробанка в сфере поддержания национальной экономики Украины и повышения качества жизни украинцев. НБУ будет оставаться последовательным и продолжать выполнять свои обязательства перед гражданами, бизнесом и госорганами, партнерами. Хочу вас заверить еще раз, что НБУ останется независимым институтом. Решения и в дальнейшем будут приниматься профессионально и экономически обоснованно. Обещаю коллеги, мы останемся технократами в хорошем смысле этого слова. Это достижение предыдущих реформ должно быть нами сохранено", - сказал Шевченко.

Также он заверил, что НБУ продолжит политику эффективного сотрудничества с международными финансовыми организациями и иностранными инвесторами.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко и заверил, что он профессиональный, мужественный и ответственный человек.

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