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Шевченко про роботу НБУ: ми залишимось технократами

Шевченко про роботу НБУ: ми залишимось технократами

Київ • УНН

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КИЇВ 20 липня. УНН. Новопризначений голова НБУ Кирило Шевченко запевнив, що Нацбанк залишиться послідовним і пообіцяв колегам, що вони залишаться технократами в хорошому сенсі цього слова. Про це він заявив під час свого офіційного представлення Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

“Я зроблю все, що від мене залежить для підвищення впливу Центробанку у сфері підтримання національної економіки України та підвищення якості життя українців. НБУ буде залишатися послідовним і продовжувати виконувати свої зобов’язання перед громадянами, бізнесом та держорганами, партнерами. Хочу вас запевнити ще раз, що НБУ залишиться незалежною інституцією. Рішення і надалі будуть ухвалюватися професійно та економічно обґрунтовано. Обіцяю колеги, що ми залишимось технократами в хорошому сенсі цього слова. Цей здобуток попередніх реформ має бути нами збережений”, — сказав Шевченко.

Також він запевнив, що НБУ продовжить політику ефективної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та іноземними інвесторами.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового голову Національного банку України Кирила Шевченка і запевнив, що він професійна, мужня і відповідальна людина.

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