Шевченко про роботу НБУ: ми залишимось технократами

“Я зроблю все, що від мене залежить для підвищення впливу Центробанку у сфері підтримання національної економіки України та підвищення якості життя українців. НБУ буде залишатися послідовним і продовжувати виконувати свої зобов’язання перед громадянами, бізнесом та держорганами, партнерами. Хочу вас запевнити ще раз, що НБУ залишиться незалежною інституцією. Рішення і надалі будуть ухвалюватися професійно та економічно обґрунтовано. Обіцяю колеги, що ми залишимось технократами в хорошому сенсі цього слова. Цей здобуток попередніх реформ має бути нами збережений”, — сказав Шевченко.

Також він запевнив, що НБУ продовжить політику ефективної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та іноземними інвесторами.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового голову Національного банку України Кирила Шевченка і запевнив, що він професійна, мужня і відповідальна людина.