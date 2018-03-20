Шевченко посоветовался с Ребровым относительно спарринга сборной Украины с Саудовской Аравией

“Я с ним говорил (Ребров — ред.) И он дал нам определенную информацию. Он успешно выступает со своей командой и борется за чемпионство. Я рад за него. Вместе с тем мы получили определенную информацию”, - подчеркнул Шевченко.

Также коуч “желто-синих” охарактеризовал будущих оппонентов сборной — Саудовскую Аравию и Японию.

“Это два участника Чемпионата Мира. А туда слабые команды не выходят. В каждой из них есть хорошие игроки. Мы просматривали Саудовскую Аравию. Футболисты стараются контролировать мяч и играть через короткие и средние передачи. Есть неплохие технические игроки. Где пытаются прессинговать. В них сменился тренер. Пришел новый наставник (испанец Хаун Антонио Пицци — ред.), Который повысил интенсивность в игре. Мы просматривали предыдущие матчи. Соперник, очевидно непростой”, — добавил Шевченко.

Как сообщал УНН, Шевченко объявил список игроков, которые будут готовиться на матчи против аравийцев и японцев.