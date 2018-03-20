Шевченко порадився з Ребровим щодо спарингу України з Саудівською Аравією
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Головний наставник збірної України Андрій Шевченко розповів про підготовку та допомогу екс-тренера "Динамо" Сергія Реброва перед спарингом із Саудівською Аравією, повідомляє УНН з посиланням на сайт FootballHub.
“Я з ним говорив (Ребров — ред.) і він дав нам певну інформацію. Він успішно виступає зі своєю командою і змагається за чемпіонство. Я радий за нього. Разом з тим ми отримали певну інформацію”, — підкреслив Шевченко.
Також коуч “жовто-блакитних” охарактеризував майбутніх опонентів збірної — Саудівську Аравію та Японію.
“Це два учасника Чемпіонату Світу. А туди слабкі команди не виходять. У кожній з них є хороші гравці. Ми переглядали Саудівську Аравію. Футболісти намагаються контролювати м’яч і грати через короткі та середні передачі. Є непогані технічні гравці. Десь намагаються пресингувати. У них змінився тренер. Прийшов новий наставник (іспанець Хаун Антоніо Піцці — ред.), який підвищив інтенсивність у грі. Ми переглядали попередні матчі. Суперник, очевидно непростий”, — додав Шевченко.
Як повідомляв УНН, Шевченко оголосив список гравців, які готуватимуться на матчі проти аравійців та японців.