Шевченко назвал Турцию сильной и перспективной командой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Наставник сборной Украины Андрей Шевченко накануне контрольной встречи с Турцией поделился ожиданиями от предстоящей баталии. Об этом рулевой рассказал на специальной пресс-конференции, сообщает корреспондент УНН.
"У нас завтра товарищеская игра. Она несет для меня характер спарринга с хорошей командой. Считаю Турцию сильной, перспективной командой, которая строится сейчас. Как и любая команда находится в процессе постройки, в том числе и Украина.
Этот матч даст возможность еще раз предоставить возможность молодым футболистам, которые имели меньшее количество практики. Поэтому чем больше у меня будет возможностей, больше замен, это и позволит мне на следующий год иметь более четкую картину на каких футболистов я смогу рассчитывать", - подчеркнул коуч.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу назвал заявку Турции на спарринг против Украины
Кроме того, Шевченко назвал хорошими отношения с нынешним наставником турок Мирчей Луческу, и назвал его "положительной фигурой для украинского футбола".
Напомним, Турция под руководством Луческу вылетела из группы Лиги наций.