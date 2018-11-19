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Шевченко назвав Туреччину сильною та перспективною командою

Шевченко назвав Туреччину сильною та перспективною командою

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Керманич збірної України Андрій Шевченко напередодні контрольної зустрічі з Туреччиною поділився очікуваннями від майбутньої баталії. Про це рульовий розповів на спеціальній прес-конференції, повідомляє кореспондент УНН.

"У нас завтра товариська гра. Вона несе для мене характер спарингу з гарною командою. Вважаю Туреччину сильною, перспективною командою, яка будується зараз. Як і будь-яка команда знаходиться в процесі будови, в тому числі й Україна.

Цей матч дасть нагоду ще раз надати можливість молодим футболістам, які мали меншу кількість практики. Тому чим більше у мене буде можливостей, більше замін, це й дозволить мені на наступний рік мати більш чітку картину на яких футболістів я зможу розраховувати", - наголосив коуч.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луческу назвав заявку Туреччини на спаринг проти України

Крім того, Шевченко назвав гарними стосунки з нинішнім наставником турків Мірчою Луческу, та назвав його "позитивною фігурою для українського футболу".

Нагадаємо, Туреччина під керівництвом Луческу вилетіла з групи Ліги націй.

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