Туреччина під керівництвом Луческу вилетіла з групи Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Футбольні збірні Швеції та Туреччини провели очний поєдинок Дивізіону В Ліги націй, повідомляє кореспондент УНН.
На 50-й хвилині зустрічі шведи згаяли стовідсотковий момент. Навіс Ольссона замикав Ларссон в кількох метрах від воріт. Проте в цьому епізоді півзахисник гостей примудрився не влучити у майже порожні ворота. Єдине взяття воріт відбулося з 11-метрового, який заробив Тосун (збив Йокушлу). Гранквіст пробив у самісінький нижній кут, а кіпер Болат був близьким для сейву, однак трохи не дотягнувся до м'яча.
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Зауважимо, що команда під керівництвом Мірчі Луческу набрала 3 очки після чотирьох турів і достроково понизилася у класі. Натомість шведи (4) претендують на підвищення, якщо зможуть у майбутній грі перемогти Росію.
Додамо, Туреччина вже 20 листопада проведе спаринг із Україною.