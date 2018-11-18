Турция под руководством Луческу вылетела из группы Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Футбольные сборные Швеции и Турции провели очный поединок Дивизиона В Лиги наций, сообщает корреспондент УНН.
На 50-й минуте встречи шведы потеряли стопроцентный момент. Навес Ольссона замыкал Ларссон в нескольких метрах от ворот. Однако в этом эпизоде полузащитник гостей умудрился не попасть в почти пустые ворота. Единственное взятие ворот произошло с 11-метрового, который заработал Тосун (сбил Йокушлу). Гранквист пробил в самый нижний угол, а кипер Болат был близок для сейва, однако немного не дотянулся до мяча.
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Заметим, что команда под руководством Мирчи Луческу набрала 3 очка после четырех туров и досрочно понизилась в классе. Однако шведы (4) претендуют на повышение, если смогут в предстоящей игре победить Россию.
Добавим, Турция уже 20 ноября проведет спарринг с Украиной.