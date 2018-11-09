Луческу назвав заявку Туреччини на спаринг проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Наставник збірної Туреччини Мірча Луческу викликав 24-х футболістів для підготовки до поєдинку Ліги націй зі Швецією й товариського матчу з Україною, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Склад збірної Туреччини виглядає наступним чином:
воротарі: Гекхан Аккан ("Різеспор"), Серкан Киринтили ("Коньяспор"), Сінан Болат ("Антверпен", Бельгія);
захисники: Мехмет Зекі Челик ("Лілль", Франція), Мерт Мюлдюр ("Рапід", Австрія), Чаглар Сеюнджю ("Лестер", Англія), Ертугрул Ерсой ("Бурсаспор"), Каан Айхан ("Фортуна", Німеччина), Меріх Демірал ("Аланьяспор"), Сердар Азіз ("Галатасарай"), Хасан Алі Калдирим ("Фенербахче"), Омер Байрам ("Галатасарай");
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півзахисники: Дженгіз Ундер ("Рома", Італія), Сердар Гюрлер ("Уеска", Іспанія), Айтадж Кара ("Бурсаспор"), Ірфан Кахведжі ("Істанбул ББ"), Махмут Текдемір ("Істанбул ББ"), Огузхан Озьякуп ("Бешикташ"), Окай Йокушлу ("Сельта", Іспанія), Таркан Сербест ("Касимпаша"), Хакан Чалханоглу ("Мілан", Італія), Юнус Маллен ("Вольфсбург", Німеччина);
нападники: Дженк Тосун ("Евертон", Англія), Енес Унал ("Вальядолід", Іспанія).
Зазначимо, що збірна Туреччини збереться для підготовки до матчів 12 листопада на базі в Ріві, передмісті Стамбула. 16-го числа команда вирушить до Коньї, де 17 листопада зіграє в поєдинку Ліги націй зі Швецією. Товариський матч зі збірною України підопічні Мірчі Луческу проведуть 20 листопада в Анталії.