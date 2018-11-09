Луческу назвал заявку Турции на спарринг против Украины

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106771 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113608 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151188 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145487 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136940 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128444 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171893 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Луческу назвал заявку Турции на спарринг против Украины

Луческу назвал заявку Турции на спарринг против Украины

Киев  •  УНН

 • 8027 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Наставник сборной Турции Мирча Луческу вызвал 24-х футболистов для подготовки к поединку Лиги наций со Швецией и товарищеского матча с Украиной, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Состав сборной Турции выглядит следующим образом:

вратари: Гекхан Аккан (“Ризеспор”), Серкан Киринтилы (“Коньяспор”), Синан Болат (“Антверпен”, Бельгия);

защитники: Мехмет Зеки Челик (“Лилль”, Франция), Мерт Мюлдюр (“Рапид”, Австрия), Чаглар Сеюнджю (“Лестер”, Англия), Эртугрул Эрсой (“Бурсаспор”), Каан Айхан (“Фортуна”, Германия) , Мерих Демирал (“Аланьяспор”), Сердар Азиз (“Галатасарай”), Калдырым (“Фенербахче”), Омер Байрам (“Галатасарай”);

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полузащитники: Дженгиз Ундер (“Рома”, Италия), Сердар Гюрлер (“Уэска”, Испания), Айтадж Кара (“Бурсаспор”), Ирфан Кахведжи (“Истанбул ББ”), Махмут Текдемир (“Истанбул ББ”), Огузхан Озьякуп (“Бешикташ”), Окай Йокушлу (“Сельта”, Испания), Таркан Сербест (“Касымпаша”), Чалханоглу (“Милан”, Италия), Юнус Маллен (“Вольфсбург”, Германия);

нападающие: Дженк Тосун (“Эвертон”, Англия), Энес Унал (“Вальядолид”, Испания).

Отметим, что сборная Турции соберется для подготовки к матчам 12 ноября на базе в Риви, пригороде Стамбула. 16-го числа команда отправится в Конье, где 17 ноября сыграет в поединке Лиги наций со Швецией. Товарищеский матч со сборной Украины подопечные Мирчи Луческу проведут 20 ноября в Анталии.

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