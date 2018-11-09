Луческу назвал заявку Турции на спарринг против Украины

Состав сборной Турции выглядит следующим образом:

вратари: Гекхан Аккан (“Ризеспор”), Серкан Киринтилы (“Коньяспор”), Синан Болат (“Антверпен”, Бельгия);

защитники: Мехмет Зеки Челик (“Лилль”, Франция), Мерт Мюлдюр (“Рапид”, Австрия), Чаглар Сеюнджю (“Лестер”, Англия), Эртугрул Эрсой (“Бурсаспор”), Каан Айхан (“Фортуна”, Германия) , Мерих Демирал (“Аланьяспор”), Сердар Азиз (“Галатасарай”), Калдырым (“Фенербахче”), Омер Байрам (“Галатасарай”);

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полузащитники: Дженгиз Ундер (“Рома”, Италия), Сердар Гюрлер (“Уэска”, Испания), Айтадж Кара (“Бурсаспор”), Ирфан Кахведжи (“Истанбул ББ”), Махмут Текдемир (“Истанбул ББ”), Огузхан Озьякуп (“Бешикташ”), Окай Йокушлу (“Сельта”, Испания), Таркан Сербест (“Касымпаша”), Чалханоглу (“Милан”, Италия), Юнус Маллен (“Вольфсбург”, Германия);

нападающие: Дженк Тосун (“Эвертон”, Англия), Энес Унал (“Вальядолид”, Испания).

Отметим, что сборная Турции соберется для подготовки к матчам 12 ноября на базе в Риви, пригороде Стамбула. 16-го числа команда отправится в Конье, где 17 ноября сыграет в поединке Лиги наций со Швецией. Товарищеский матч со сборной Украины подопечные Мирчи Луческу проведут 20 ноября в Анталии.