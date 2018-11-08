У ФФУ пояснили, чому матч Україна-Туреччина відбудеться в Анталії

"Зокрема, представники турецької федерації футболу звернули нашу увагу на прогнозоване різке погіршення погоди у Дніпрі в другій половині листопада й попросили перенести матч у Туреччину. Це питання в телефонній розмові обговорили й головні тренери обох команд — Андрій Шевченко та Мірча Луческу", - сказав він.

Окрім того, за даними Волинця, під час підготовки "Дніпро-Арени" до поєдинку з Туреччиною з’ясувалося, що резервні системи електропостачання стадіону вийшли з ладу.

"Проблему можна було вирішити до матчу, але це потребувало серйозних додаткових зусиль і фінансових витрат. До того ж такий оперативний ремонт не давав стовідсоткової гарантії якісної роботи електрообладнання під час гри.

Для Федерації футболу України "Дніпро-Арена" є важливим об’єктом у розширенні географії проведення в Україні матчів високого міжнародного рівня. І саме від успішного проведення поєдинку Україна — Туреччина залежало рішення УЄФА щодо сертифікації "Дніпро-Арени" як стадіону міжнародного рівня. ФФУ готова була докласти всіх необхідних зусиль, щоб організувати зустріч збірних України та Туреччини у Дніпрі. Однак ризикувати в даній ситуації було б вкрай необачно. Адже в пріоритеті — повернення великого футболу до Дніпра!", - пояснив він.

Відтак, зваживши всі "за" та "проти", було ухвалено рішення розглянути прохання турецької федерації футболу, додав Волинець.

"Отримавши згоду від тренерського штабу збірної України, ми провели перемовини, які закінчилися лише 7 листопада. І після узгодження всіх умов перебування української команди, а також суми компенсації, яку сплатить турецька федерація футболу, ми погодилися на те, аби 20 листопада зіграти в Туреччині", - сказав він, додавши, що турецька сторона також візьме на себе всі витрати, пов’язані з перельотом та проживанням збірної України в Туреччині під час п’ятиденного збору.

Крім того, за даними Волинця, після погодження питання щодо перенесення гри буде можливість провести детальну діагностику електромереж "Дніпро-Арени".

"Є попереднє рішення керівництва Федерації футболу України, що ФФУ за рахунок компенсації, отриманої від турецької федерації, візьме участь у фінансуванні повного відновлення системи електропостачання стадіону, який, нагадаємо, належить державі", - поінформував він.

Таким чином, контрольний матч між збірними України та Туреччини відбудеться 20 листопада в Анталії на центральному стадіоні "Анталія" (початок — о 19.30 за київським часом), резюмували у ФФУ.