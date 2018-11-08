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В ФФУ объяснили, почему матч Украина-Турция состоится в Анталии

В ФФУ объяснили, почему матч Украина-Турция состоится в Анталии

Киев  •  УНН

 • 12144 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Контрольный матч Украина - Турция перенесли из Днепра в турецкий город Анталия. В процессе непосредственной подготовки к поединку возникли обстоятельства, повлиявшие на изменение места его проведения. Об этом сообщил генеральный директор компании "ФФУ Маркетинг" Роман Волынец, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Украины.

"В частности, представители турецкой федерации футбола обратили наше внимание на прогнозируемое резкое ухудшение погоды в Днепре во второй половине ноября и попросили перенести матч в Турцию. Этот вопрос в телефонном разговоре обсудили и главные тренеры обеих команд - Андрей Шевченко и Мирча Луческу", - сказал он.

Кроме того, по данным Волынца, во время подготовки "Днепр-Арены" к поединку с Турцией выяснилось, что резервные системы электроснабжения стадиона вышли из строя.

"Проблему можно было решить до матча, но это требовало серьезных дополнительных усилий и финансовых затрат. К тому же такой оперативный ремонт не давал стопроцентной гарантии качественной работы электрооборудования во время игры.

Для Федерации футбола Украины "Днепр-Арена" является важным объектом в расширении географии проведения в Украине матчей высокого международного уровня. И именно от успешного проведения поединка Украина - Турция зависело решение УЕФА по сертификации "Днепр-Арены" как стадиона международного уровня. ФФУ готова была приложить все необходимые усилия, чтобы организовать встречу сборных Украины и Турции в Днепре. Однако рисковать в данной ситуации было бы крайне опрометчиво. Ведь в приоритете - возвращение большого футбола в Днепр!" - пояснил он.

Поэтому, взвесив все "за" и "против", было принято решение рассмотреть просьбу турецкой федерации футбола, добавил Волынец.

"Получив согласие от тренерского штаба сборной Украины, мы провели переговоры, которые закончились только 7 ноября. И после согласования всех условий пребывания украинской команды, а также суммы компенсации, которую уплатит турецкая федерация футбола, мы согласились на то, чтобы 20 ноября сыграть в Турции", - сказал он, добавив, что турецкая сторона также возьмет на себя все расходы, связанные с перелетом и проживанием сборной Украины в Турции во время пятидневного сбора.

Кроме того, по данным Волынца, после согласования вопроса о переносе игры будет возможность провести детальную диагностику электросетей "Днепр-Арены".

"Есть предварительное решение руководства Федерации футбола Украины, что ФФУ за счет компенсации, полученной от турецкой федерации, примет участие в финансировании полного восстановления системы электроснабжения стадиона, который, напомним, принадлежит государству", - проинформировал он.

Таким образом, контрольный матч между сборными Украины и Турции состоится 20 ноября в Анталии на центральном стадионе "Анталия" (начало - в 19.30 по киевскому времени), резюмировали в ФФУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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