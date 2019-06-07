Шевченко назвал двух самых опасных футболистов сборной Сербии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию перед матчем с Сербией во Львове в рамках отборочного турнира Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
"Мы осознаем важность результата матча, с уважением относимся к сопернику. Ожидаем сложной игры, надеемся на поддержку трибун. Рассчитываем показать хороший футбол. Многие факторы будут иметь значения. Сербская сборная сейчас строится, это отличная команда, я уверен, у нее прекрасное будущее. Но в Европе уровень конкуренции сейчас очень высок", - отметил Шевченко.
Наставник выделил сильную сторону будущего противника, а также назвал нескольких лидеров сербов по его мнению.
"Да, сербские игроки в основном высокие, хорошо играют головой. Мы учитываем эти моменты. Очень важно для нас сыграть на втором этаже уверенно. В сборной Сербии много опасных исполнителей. Могу отметить Тадича и Митровича - игроков, которые выступают на очень высоком уровне", - подчеркнул тренер.
Стоит отметить, что перед третьим туром соревнований украинская команда подошла в роли лидера группы В - 4 очка. Сербы после одного матча получили один пункт.
Добавим, игра украинском и сербов стартует в 21:45 на "Львов Арене".