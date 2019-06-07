Шевченко назвав двох найнебезпечніших футболістів збірної Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів прес-конференцію перед матчем із Сербією у Львові в рамках відбірного турніру Євро-2020. Про це інформує прес-служба УАФ, передає УНН.
“Ми усвідомлюємо важливість результату матчу, з повагою ставимося до суперника. Очікуємо складної гри, сподіваємося на підтримку трибун. Розраховуємо показати гарний футбол. Багато факторів матимуть значення. Сербська збірна зараз будується, це чудова команда, я упевнений, у неї чудове майбутнє. Але в Європі рівень конкуренції зараз дуже високий”, — відзначив Шевченко.
Наставник виділив сильну сторону майбутнього супротивника, а також назвав кількох лідерів сербів на його думку.
“Так, сербські гравці здебільшого високі, добре грають головою. Ми враховуємо ці моменти. Дуже важливо для нас зіграти на другому поверсі впевнено. У збірної Сербії багато небезпечних виконавців. Можу відзначити Тадича та Митровича — гравців, які виступають на дуже високому рівні”, — підкреслив коуч.
Варто відзначити, що перед третім туром змагань українська команда підійшла в ролі лідера групи В — 4 очки. Серби після одного матчу здобули один пункт.
Додамо, гра українців та сербів стартуватиме о 21:45 на “Львів Арені”.